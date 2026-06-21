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21 июня 2026 в 19:40

Иранская делегация выразила протест США после угроз Трампа

Tasnim: делегация Ирана в Швейцарии опротестовала угрозы Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Члены иранской делегации на двусторонних переговорах в Швейцарии выразили протест представителям США из-за жестких публичных угроз американского президента Дональда Трампа, передает агентство Tasnim. Хозяин Белого дома лично связался с иранскими переговорщиками и открыто предупредил о готовности Вашингтона пойти на крайние меры, если Тегеран будет мешать судоходству в Ормузском проливе.

Закроете его — и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну, — высказался Трамп.

По данным журналистов, возмущенные иранские дипломаты уже рассматривают различные варианты симметричного ответа. Издание подчеркивает, что агрессивное поведение Трампа прямо нарушает действующие международные договоренности. Тем не менее возникший дипломатический скандал поставил под вопрос дальнейший ход консультаций.

До этого представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи предупредил, что Иран не перейдет к следующему этапу переговоров с США без перемирия в Ливане. Кроме того, по его словам, Тегеран не собирается открывать Ормузский пролив и требует снятия ограничений на продажу иранской нефти.

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