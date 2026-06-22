На ярмарке трудоустройства в Москве представят более 30 тыс. вакансий Ракова: 26 июня в Москве пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Москве 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в мероприятии примут участие 200 работодателей, которые представят около 30 тыс. вакансий.

На пяти площадках московской службы занятости пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Столица представит вакансии от 200 работодателей. <...> Всего гостям будет доступно около 30 тыс. предложений. Посетителям помогут выстроить уникальную карьерную траекторию, оценить свои сильные стороны, подготовиться к собеседованию и даже начать обучение новой профессии, — заявила Ракова.

Заммэра уточнила, что 25 июня в центре практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках пройдет ярмарка трудоустройства для участников спецоперации и членов их семей. В рамках ярмарки посетителям помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию. Также для них организуют профориентационное тестирование, мастер-классы и VR-знакомство с различными профессиями, подытожила заммэра.

Ранее маркетолог Анна Тупикина заявила, что искусственный интеллект окончательно перестал быть сферой исключительно IT-специалистов и превратился в базовый навык для множества профессий. По мнению эксперта, рынок труда уже начал трансформацию, что подтверждают данные рекрутинговых платформ. Так, например, в первом квартале 2026 года число вакансий с требованием ИИ-компетенций выросло в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.