Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 10:32

Маркетолог оценила роль искусственного интеллекта на рынке труда

Маркетолог Тупикина: работа с ИИ стала базовым навыком для множества профессий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Работа с искусственным интеллектом стала базовым навыком для специалистов из многих сфер, рассказала Readovka.news маркетолог Анна Тупикина. По ее словам, рынок труда уже перестраивается: в первом квартале 2026 года число вакансий с требованием ИИ-компетенций выросло в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.

При этом драйверами спроса стали не программисты, а менеджеры по работе с клиентами, уточнила Тупикина. Растет и сам рынок обучения ИИ — в 2026 году он может достичь 61,9 млрд рублей, а к 2030-му — 117,7 млрд. В этих условиях учреждениям СПО нужно срочно пересматривать подход к подготовке студентов. Уже сейчас 21% работодателей считают ИИ-грамотность базовым требованием, а 55% прогнозируют, что к 2028 году это станет ключевым условием для большинства профессий.

Тупикина добавила, что сейчас главная задача колледжей — не вводить отдельный курс по ИИ, а встраивать эти инструменты в каждый профильный предмет. Логистам — для маршрутов, маркетологам — для гипотез, клиентским специалистам — для обработки обращений. Только так можно подготовить кадры, востребованные в долгосрочной перспективе, заключила эксперт.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.

Общество
работа
профессии
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи спасли пациентку после пластической операции в Москве
Доцент сделал вероятный прогноз ключевой ставки до конца 2026 года
В Санкт-Петербурге пресекли контрабанду сигарет на 200 млн рублей
В Минстрое раскрыли дату изменения правил семейной ипотеки
«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии
Яцкин анонсировал подготовку дорожной карты сотрудничества с Баку
Белицкое, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июня
«Создают проблемы»: Кобяков о попытках США раздробить экономику Евразии
«Невозможно»: военэксперт о заводах по выпуску ракет Patriot на Украине
«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел
Тренер Москвина рассказала об отношениях с бывшими учениками
Сати Казанова опровергла страшные слухи вокруг своих родов
Минск подтвердил попадание украинского беспилотника в автобус
Кобяков раскрыл объемы товарооборота России со странами АСЕАН
Пашинян захотел поучаствовать в жизни ЕАЭС
Кабмин соседней с Россией страны срочно уйдет в отставку
Диетолог предупредил о самом вредном варианте попкорна
Мишустин рассказал, к какой системе образования Россия возвращается
Мишустин раскрыл условие для мирового лидерства в креативных индустриях
«Дерзайте»: Москвина дала ценный совет молодым тренерам
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.