Маркетолог оценила роль искусственного интеллекта на рынке труда

Работа с искусственным интеллектом стала базовым навыком для специалистов из многих сфер, рассказала Readovka.news маркетолог Анна Тупикина. По ее словам, рынок труда уже перестраивается: в первом квартале 2026 года число вакансий с требованием ИИ-компетенций выросло в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.

При этом драйверами спроса стали не программисты, а менеджеры по работе с клиентами, уточнила Тупикина. Растет и сам рынок обучения ИИ — в 2026 году он может достичь 61,9 млрд рублей, а к 2030-му — 117,7 млрд. В этих условиях учреждениям СПО нужно срочно пересматривать подход к подготовке студентов. Уже сейчас 21% работодателей считают ИИ-грамотность базовым требованием, а 55% прогнозируют, что к 2028 году это станет ключевым условием для большинства профессий.

Тупикина добавила, что сейчас главная задача колледжей — не вводить отдельный курс по ИИ, а встраивать эти инструменты в каждый профильный предмет. Логистам — для маршрутов, маркетологам — для гипотез, клиентским специалистам — для обработки обращений. Только так можно подготовить кадры, востребованные в долгосрочной перспективе, заключила эксперт.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.