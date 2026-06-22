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22 июня 2026 в 10:51

Две выпускницы погибли в страшной аварии под Красноярском

Две выпускницы скончались в результате ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Две выпускницы в возрасте 15 и 16 лет погибли в аварии на трассе в Красноярском крае, передает Telegram-канал Kras Mash. Согласно его сведениям, после прогулки в Красноярске они попросили знакомых молодых людей отвезти их домой в Вознесенку, а те приехали за девочками вчетвером на «Жигулях».

В салоне машины одна подружка сидела на коленях другой, а удар «Камаза» пришелся именно на их место, сказано в публикации. Старшая погибла на месте, младшая — через два дня в больнице. Юноши выжили, но до сих пор не связались с родителями школьниц. Информацию о случившемся подтвердили в ГУ МВД России по региону на платформе МАКС.

19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, <...> совершил обгон, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ <...>, который двигался во встречном направлении. После удара легковой автомобиль съехал в кювет, — уточнили в ведомстве.

В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Также ему грозит административная ответственность за управление авто без полиса ОСАГО и за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Ранее в Архангельской области в результате аварии на трассе А-215 погибли пять человек, среди которых двое детей. Еще двое пострадавших доставлены в больницу. Столкновение произошло между двумя легковыми автомобилями на участке федеральной дороги в Плесецком муниципальном округе.

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