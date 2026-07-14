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14 июля 2026 в 17:35

Экономист объяснил троекратный рост зарплат в России

Экономист Коротеев: трехкратный рост зарплат за 10 лет мог быть вызван инфляцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сама по себе динамика средней зарплаты не может считаться объективным показателем изменения благополучия населения, поскольку рост номинальной зарплаты может не компенсировать параллельного роста инфляции, таким мнением с NEWS.ru поделился руководитель проектов компании SBS Сергей Коротеев, комментируя данные Росстата о троекратном росте зарплат в РФ за 10 лет. Он считает, что такой результат в первую очередь вызван инфляцией за тот же период времени и повышением зарплаты в отдельных отраслях.

Гораздо лучше рост благосостояния отражают такие показатели, как реальные доходы, то есть все доходы в сумме, а не только зарплата, очищенные от инфляции, и реальные располагаемые доходы населения — то есть реальные доходы, из которых вычли все обязательные платежи, — пояснил эксперт.

К примеру, в 2025 году реальные доходы населения, по данным Росстата, выросли на 7,7% относительно 2024 года, реальные располагаемые — на 7,4%, добавил Коротеев.

Ранее Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором говорится, что самую высокую зарплату за апрель в России получили сотрудники нефте- и газодобывающей отрасли. Отмечается, что в среднем они заработали более 250 тыс. рублей. Согласно данным доклада, в среднем россияне заработали за апрель 109,1 тыс. рублей — год назад этот показатель составлял 97,4 тыс. рублей.

Экономика
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М. Ширяев
Екатерина Свинова
Е. Свинова
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