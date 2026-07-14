Экономист объяснил троекратный рост зарплат в России Экономист Коротеев: трехкратный рост зарплат за 10 лет мог быть вызван инфляцией

Сама по себе динамика средней зарплаты не может считаться объективным показателем изменения благополучия населения, поскольку рост номинальной зарплаты может не компенсировать параллельного роста инфляции, таким мнением с NEWS.ru поделился руководитель проектов компании SBS Сергей Коротеев, комментируя данные Росстата о троекратном росте зарплат в РФ за 10 лет. Он считает, что такой результат в первую очередь вызван инфляцией за тот же период времени и повышением зарплаты в отдельных отраслях.

Гораздо лучше рост благосостояния отражают такие показатели, как реальные доходы, то есть все доходы в сумме, а не только зарплата, очищенные от инфляции, и реальные располагаемые доходы населения — то есть реальные доходы, из которых вычли все обязательные платежи, — пояснил эксперт.

К примеру, в 2025 году реальные доходы населения, по данным Росстата, выросли на 7,7% относительно 2024 года, реальные располагаемые — на 7,4%, добавил Коротеев.

Ранее Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором говорится, что самую высокую зарплату за апрель в России получили сотрудники нефте- и газодобывающей отрасли. Отмечается, что в среднем они заработали более 250 тыс. рублей. Согласно данным доклада, в среднем россияне заработали за апрель 109,1 тыс. рублей — год назад этот показатель составлял 97,4 тыс. рублей.