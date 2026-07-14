Юрист напомнил правила хранения личных вещей на чердаке и в подвале Юрист Соловьев: для хранения вещей в подвале или на чердаке нужно разрешение

Чтобы хранить личные вещи в подвале или на чердаке многоквартирного дома, нужно получить разрешение в ходе общего собрания собственников или от управляющей компании, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что правовой режим данных помещений зависит от их статуса.

На общем собрании собственников могут в подвале или на чердаке по общему решению организовать совместные кладовые, поделить или сдать часть в аренду, и средства пойдут на соответствующие нужды ТСЖ, — пояснил эксперт.

По его словам, существуют и строгие запреты. Так, в подвальных помещениях и на чердаке запрещено оставлять горючие, легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику, баллоны с газом, растворители, бензин и взрывчатые вещества, предупредил специалист.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за слив топлива из чужой машины грозит штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Эксперт подчеркнула, что наказание зависит от суммы причиненного ущерба.