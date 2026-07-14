Корабль «Союз МС-29» стартовал к Международной космической станции

«Союз МС-29» стартовал с космодрома Байконур и направился к Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Стыковка с МКС ожидается в 20:56.

Международному экипажу предстоит провести на орбитальной станции 261 сутки. За это время планируется выполнить 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что между российской госкорпорацией и американскими партнерами сохраняются доброжелательные рабочие отношения. Руководитель NASA Джаред Айзекман хорошо знаком с историей советской, российской и американской космонавтики, добавил он.

Кроме того, пресс-служба Роскосмоса сообщила, что орбиту Международной космической станции скорректировали, подняв ее на 1,6 километра — до высоты 419 километров над Землей. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-34» проработали 495 секунд и выдали импульс 0,91 метра в секунду.