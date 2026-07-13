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13 июля 2026 в 14:30

Юрист ответил, положен ли отпуск при рождении ребенка

Юрист Кузнецов: при рождении ребенка можно получить отпуск за свой счет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В случае рождения ребенка работник может претендовать на отпуск за свой счет, рассказал RT юрист по трудовому праву Александр Кузнецов. Он отметил, что отгулы можно взять и по ряду других семейных обстоятельств.

Например, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы длительностью до пяти календарных дней в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников, а также работающим инвалидам — длительностью уже до 60 календарных дней, — рассказал Кузнецов.

Юрист подчеркнул, что, по общему правилу, отпуск без сохранения зарплаты дают по соглашению сторон, однако в перечисленных случаях работодатель обязан удовлетворить просьбу сотрудника. По его словам, локальные акты работодателя, коллективный договор или соглашения могут устанавливать дополнительные случаи, когда такой отпуск обязателен.

Ранее юрист Валентина Захаренкова рассказала, что устные договоренности с работодателем о сроках отпуска не имеют юридической силы — даты необходимо подтверждать документально. По словам эксперта, без письменного заявления с резолюцией руководителя работнику будет крайне сложно доказать свою правоту в случае спора.

Общество
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