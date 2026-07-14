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14 июля 2026 в 17:02

В Балашихе провели футбольный турнир с предсказанием победителя ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В парке «Пехорка‑лес» в Балашихе прошел турнир, где четыре команды символически представляли полуфиналистов ЧМ‑2026, чтобы предсказать исход соревнования: Испанию («Быки»), Францию («Лягушки»), Англию («Львы») и Аргентину («Ягуары»), сообщает 360.ru. Победила команда, которая представляла Испанию. В соревнованиях участвовали юноши 15–17 лет. Матчи состояли из двух таймов по 20 минут.

Ждем победу сборной Испании на чемпионате мира, исходя из сегодняшних результатов, — заявил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что сборная Аргентины обыграет национальную команду Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Он отметил, что на протяжении всего турнира аргентинцам помогали судьи.

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