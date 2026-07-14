Поляки перепутали соотечественника с украинцем и избили его RMF24: в Лодзи мужчина избил поляка, приняв его за украинца

В польской Лодзи полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в нападении на жителя города, которого он, предположительно, принял за украинца, пишет RMF24. Инцидент произошел в центре Лодзи на проспекте Пилсудского в районе Старого Видзева. По данным полиции, нападавший дважды ударил мужчину по голове и выкрикивал оскорбления, говоря, что ему «не место в стране».

Нападение на мужчину произошло 11 июля около 14:00 на проспекте Пилсудского между улицей Пшенджалняна и проспектом Шмиглего-Рыдза. Преступник, чье имя пока не установлено, прошел мимо мужчины из Лодзи, разговаривавшего по телефону, ударил его и позже начал засыпать оскорблениями, намекая, что его место не в Польше, — рассказал представитель полиции Лодзи Максимилиан Ясяк.

Пострадавший оказался поляком. В результате нападения он получил серьезные травмы носа, челюсти и головы, после чего был доставлен в больницу. На следующий день мужчина обратился в полицию. Ясяк добавил, что мотив нападения будет установлен после задержания и допроса подозреваемого. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и призвали очевидцев предоставить информацию.

Ранее в Польше задержали девять граждан Украины и двух граждан Белоруссии по подозрению в организации протестных акций среди украинских беженцев. Уточнялось, что задержанные подлежат немедленной депортации.