Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто В центре Вроцлава двое поляков нанесли украинцу 14 ножевых ранений

В центре Вроцлава двое местных жителей напали на украинца во время сделки по продаже автомобиля, сообщает inPoland. Мужчина получил 14 ножевых ранений.

По данным издания, 32-летний Дмитрий согласился подвезти покупателей к банкомату, однако ни в одном из 15 терминалов им не удалось снять деньги. Когда мужчина уже приступил к оформлению договора, на него внезапно напали.

Пострадавший сумел отстегнуть ремень безопасности и выбежать из машины и начал звать на помощь. Нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны.