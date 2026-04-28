Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто

В центре Вроцлава двое местных жителей напали на украинца во время сделки по продаже автомобиля, сообщает inPoland. Мужчина получил 14 ножевых ранений.
По данным издания, 32-летний Дмитрий согласился подвезти покупателей к банкомату, однако ни в одном из 15 терминалов им не удалось снять деньги. Когда мужчина уже приступил к оформлению договора, на него внезапно напали.
Пострадавший сумел отстегнуть ремень безопасности и выбежать из машины и начал звать на помощь. Нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны.