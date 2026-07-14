Назван вероятный претендент на пост премьер-министра Украины

Новым главой правительства Украины с высокой долей вероятности может стать генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий, заявил NEWS.ru политолог, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, несмотря на наличие нескольких претендентов, именно эта фигура сейчас находится в центре внимания политических кругов страны.

Кандидатов на пост премьера Украины несколько. Я думаю, пока сложно сказать однозначно, кто это будет. По всей видимости, премьер-министром хотят назначить Корецкого. Пройдет ли эта кандидатура, сколько она голосов наберет, мне сказать сложно. Самая главная интрига — это министр обороны Украины Михаил Федоров: сохранит ли он за собой пост или будут ротации? Одни говорят, что министром обороны хотят назначить Игоря Клименко (министр внутренних дел Украины. — NEWS.ru), по другой — туда хотят направить Кирилла Буданова (руководитель офиса президента Украины. — NEWS.ru), а вместо него назначить бывшего премьер-министра Юлию Свириденко, — сказал Килинкаров.

Он отметил, что все эти рокировки носят символический характер, так как вектор политики определяется единолично президентом страны Владимиром Зеленским. По мнению экс-нардепа, украинская политическая система окончательно трансформировалась в «офисно-президентскую республику».

Какое это имеет на самом деле значение, кто куда будет назначен? Если в офисно-президентской республике имя будущего премьера и любого министра уже известно Зеленскому. Потому что все эти конституционные нормы разделения власти не работают. Сам Зеленский сказал, что Конституция страны стоит на паузе. Это означает, что всеми процессами и исполнительной, и законодательной, и судебной власти в одном лице руководит президент, — заключил Килинкаров.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Сергей Корецкий, претендующий на пост премьера, не в состоянии справиться с экономическими трудностями европейской страны. По его словам, Киев продолжит выпрашивать деньги у Запада даже после кадровых перемен.