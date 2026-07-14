Покупка питбайка ребенку обернулась уголовным делом для отца В Красноярском крае завели уголовное дело на отца за покупку питбайка сыну

В Красноярском крае впервые завели уголовное дело на родителя за покупку питбайка ребенку, пишет Telegram-канал Kras Mash. Уточняется, что 13-летнему подростку из Атаманово подарили мотоцикл. Во время поездки вместе с 15-летним другом школьники попали в аварию.

Пассажир был без шлема и получил травмы. Отцу несовершеннолетнего водителя может грозить крупный штраф или исправительные работы по уголовной статье.

Ранее стало известно, что в Приморском районе Санкт-Петербурга 15-летний подросток на питбайке попал в тяжелую аварию с автомобилем Jaguar. По предварительным данным, 49-летняя водитель иномарки поворачивала налево во двор, когда подросток на электрическом питбайке ехал в попутном направлении по встречной полосе. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в реанимации.

Между тем врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета борются за жизнь 17-летнего водителя питбайка, получившего ожоги почти 100% тела. Подросток пострадал в результате ДТП в Новгородской области.