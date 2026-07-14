«Я облажался»: сын Байдена рассказал о своем опыте работы на Украине Хантер Байден выразил сожаление в связи со своей работой на Украине

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден признался в интервью на YouTube-канале djvlad, что «облажался», когда присоединился к совету директоров украинской частной газодобывающей группы Burisma. Он заявил, что Украина — политическое змеиное гнездо.

Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом была Украина, — сказал Байден.

По его словам, его пригласил в совет директоров бывший президент Польши Александр Квасьневский. Он рассказал, что тогда не понимал всех тонкостей работы на Украине и сети интересов различных сторон.

Байден также признался, что начал работать в Burisma в сложное время для себя. У его брата Бо Байдена диагностировали глиобластому, а его отец избирался на должность президента. Бизнесмен заявил, что был квалифицирован для работы и мог заработать много денег для своей семьи. Он признался, что «облажался» в этом.

Ранее стало известно, что Хантер Байден занял пост исполнительного директора при благотворительном фонде центра реабилитации для наркозависимых в Лос-Анджелесе. Он сам употреблял наркотики семь лет назад.