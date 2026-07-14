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14 июля 2026 в 17:14

Киберэксперт предупредил о новой схеме мошенников с концертами

Киберэксперт Дивлянский: мошенники продают несуществующие билеты на концерты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В разгар летних фестивалей мошенники стали продавать несуществующие билеты на концерты, предупредил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Дивлянский. В разговоре с RT он подчеркнул, что в итоге покупатель рискует получить недействительный QR-код.

В итоге после оплаты покупатель получает либо недействительный QR-код, либо вообще ничего. Мошенники копируют дизайн настоящих билетных платформ, размещают известные логотипы и публикуют вымышленные положительные отзывы. Они привлекают жертв обещаниями «самой низкой цены» или «лучших мест, — пояснил Дивлянский.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал детям игнорировать неизвестные телефонные звонки из-за мошенников. Он подчеркнул, что главным оружием злоумышленников в случае с несовершеннолетними является страх наказания.

Общество
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концерты
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