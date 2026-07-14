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14 июля 2026 в 17:05

Бывшего турецкого футболиста заподозрили в домашнем насилии

Экс-футболиста сборной Турции Кахфеджи заподозрили в избиении жены

Нихат Кахфеджи Нихат Кахфеджи Фото: Seskimphoto via www.imago-images/imago-images.de/Global Look Press
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Бывший футболист сборной Турции Нихат Кахфеджи задержан по подозрению в избиении жены, сообщает CNN Türk. После дачи показаний его освободили, однако расследование все еще продолжается.

Бывший футболист сборной Турции и спортивный комментатор Нихат Кахведжи был задержан после заявления о предполагаемом домашнем насилии, — говорится в сообщении.

Супруга экс-нападающего Фулия в социальных сетях опровергла обвинения и рассказала, что они состоят в браке 8 лет и у них бывают недопонимания, однако муж никогда не причинял ей боли. Но спустя время она удалила это сообщение.

По данным турецких СМИ, в одном из ресторанов Стамбула у супругов произошел конфликт, после чего бывшего футболиста доставили в отделение полиции. После дачи показаний мужчину отпустили.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала Верховный суд России вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие. Она отметила, что за 2025 года почти 24 тыс. женщин обратились за помощью на всероссийский телефон доверия, а средний возраст пострадавших составил 30-40 лет.

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футболисты
домашнее насилие
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