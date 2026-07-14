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14 июля 2026 в 14:15

В Госдуме призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие

Депутат Останина попросила Верховный суд вернуть статью УК за побои в семье

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Верховный суд России с просьбой вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие, пишет RTVI. Парламентарий также написала письма в МВД, Минтруд и аппарат уполномоченного по правам человека.

В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило почти 24 тыс. обращений. Средний возраст пострадавших — 30—40 лет, у большинства есть дети. По оценкам исследователей, ежегодно от домашнего насилия погибает более 1000 женщин, — подчеркнула Останина.

Она отметила, что первый эпизод побоев нередко остается безнаказанным. Депутат уточнила, что это фактически «развязывает руки» тиранам. По ее мнению, именно раннее вмешательство государства в ситуацию может остановить развитие конфликта и защитить пострадавших.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что абсолютное большинство россиян — 90% — выступили в поддержку законопроекта против домашнего насилия. Соответствующий опрос по заказу парламентария провела независимая исследовательская компания Russian Field.

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