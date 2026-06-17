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17 июня 2026 в 16:00

Раскрыто, сколько россиян поддержали законопроект против домашнего насилия

Депутат Горячева: 90% россиян поддержали законопроект против домашнего насилия

Ксения Горячева Ксения Горячева Фото: Александр Миридонов/РИА Новости
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Абсолютное большинство россиян — 90% — выступили в поддержку законопроекта против домашнего насилия, пишет RTVI со ссылкой на депутата Госдумы Ксению Горячеву. Соответствующий опрос по заказу парламентария провела независимая исследовательская компания Russian Field.

Общество уже очень хорошо понимает цену бездействия. Такая поддержка закона появилась не на ровном месте — за этими цифрами ужас от трагедий женщин, которые годами жили в ситуации угроз и насилия и погибли от рук близких. Когда закон поддерживают 90% россиян, это уже не общественная дискуссия, а общественное требование. Теперь очередь за государством. Люди ждут не новых споров, а работающих механизмов защиты, — высказалась Горячева.

Согласно исследованию, лишь 6% опрошенных посчитали, что подобный закон не требуется, а 4% не смогли определиться или уклонились от ответа. Противники законопроекта чаще встречались среди мужчин и респондентов в возрасте от 45 до 59 лет.

Ранее руководитель дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева заявила, что при столкновении с домашним насилием пострадавшей важно обратиться в кризисный центр, снять побои и написать заявление в полицию. Она отметила, что важно сфотографировать бумаги до подачи, чтобы зафиксировать все формулировки, в которых были описаны события.

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