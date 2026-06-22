Спасатели вывозят жителей из зоны бедствия в Оренбургской области МЧС: спасатели эвакуируют жителей подтопленного села Козловка в Оренбуржье

В Оренбургской области спасатели эвакуируют жителей оренбургского села Козловка Бугурусланского района, подтопленного после проливных дождей, сообщило региональное ГУ МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, в населенном пункте насчитывается около 100 домов и 12 из них оказались в воде.

Сотрудники регионального МЧС России эвакуируют жителей села Козловка Бугурусланского района. ️В населенном пункте около 100 домов, в данный момент подтоплено 12 жилых домов, — говорится в сообщении.

В областном управлении отметили, что на месте работают силы 25-й пожарно-спасательной части и оперативная группа муниципалитета. На данный момент спасатели на лодках успели вывезти 12 человек, включая пятерых детей.

Ранее сообщалось, что жителей хутора Урма и села Гвардейского в Крымском районе Краснодарского края экстренно готовят к эвакуации из-за угрозы затопления. Причиной опасной ситуации стал масштабный прорыв дамбы на реке Кубани в районе хутора Западного.

В конце мая в Северском районе Краснодарского края проводили работы по откачке воды с подтопленных приусадебных участков после сильных дождей. Из-за выхода из берегов реки Афипс и ручья Супс в станице Крепостной подтопило 15 приусадебных участков, а в станице Калужской — 11 участков.