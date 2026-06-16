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16 июня 2026 в 11:10

Власти Кубани готовят эвакуацию двух поселений из-за прорыва дамбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жителей хутора Урма и села Гвардейского в Крымском районе Краснодарского края экстренно готовят к возможной эвакуации из-за угрозы затопления, передает администрация Крымского района в МАкС. Причиной опасной ситуации стал масштабный прорыв дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного.

В муниципалитете уточнили, что потоки воды из образовавшегося прорана шириной более 90 метров продолжают поступать на сельскохозяйственные угодья и стремительно приближаются к жилым домам. На территории четырех пострадавших сельских поселений района уже официально введен режим чрезвычайной ситуации.

Для ликвидации последствий аварии спасатели провели масштабные земляные работы. Пребывающую воду непрерывно откачивают с помощью мощных насосных станций, однако поток уже затопил почти пять тысяч гектаров полей. Ситуация серьезно усложняется неблагоприятным метеорологическим прогнозом на ближайшие дни. По данным синоптиков, 16–17 июня в регионе ожидаются сильные ливни с градом и шквал, что может сильно усугубить паводковую обстановку.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края проводят работы по откачке воды с подтопленных приусадебных участков после сильных дождей. Из-за выхода из берегов реки Афипс и ручья Супс в станице Крепостной подтопило 15 приусадебных участков, а в станице Калужской — 11 участков.

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