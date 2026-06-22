Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 10:36

Единственный в мире афганский космонавт умер после тяжелой болезни

Первый и единственный афганский космонавт Моманд умер в Германии в 67 лет

Абдул Ахад Моманд Абдул Ахад Моманд Фото: Александр Моклецов/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Первый и единственный афганский космонавт Абдул Ахад Моманд, побывавший на околоземной орбите, скончался в возрасте 67 лет, передает Ariana News. Мужчина умер в одной из больниц немецкого города Штутгарт после борьбы с онкологическим заболеванием.

Члены семьи подтвердили новость о его уходе. По их словам, Моманд в последние годы жил в Германии вместе с семьей и страдал онкологическим заболеванием, — отметил источник издания.

Моманд родился 1 января 1959 года в провинции Газни к юго-западу от Кабула. Он был выпускником Кабульского политехнического института, Краснодарского и Киевского авиационных училищ, а также Военно-воздушной академии имени Гагарина. Кроме того, Моманд окончил Академию Генштаба Вооруженных сил СССР имени Ворошилова.

Ранее в Пензенской области в возрасте 57 лет умер депутат Госдумы летчик-космонавт Александр Самокутяев. В 2000-х годах он поступил в отряд космонавтов: за два полета в космос в 2011 и 2015 годах он провел на орбите Земли около года и почти 10 часов работал в открытом космосе.

Мир
Афганистан
Германия
космонавты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судьба исторического места с останками Романовых оказалась под вопросом
Прилепин обозначил условие для возвращения релокантов в Россию
Захарова сообщила о важной особенности выборов в Госдуму
Девушка оказалась прикована к инвалидному креслу из-за «‎шутки» подруги
Пушков заявил о переходе стран Запада к новой фазе войны против России
Депутат ответил, как сделать жизнь в приграничье более безопасной
Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе
Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ
Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы
Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши
В Петербурге двое мужчин с оружием ворвались к бизнесмену
Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии
Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь
Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения
Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья
Стармер объявил об отставке
Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»
Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд
Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Собянин раскрыл, сколько БПЛА сбили за сутки на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.