Единственный в мире афганский космонавт умер после тяжелой болезни Первый и единственный афганский космонавт Моманд умер в Германии в 67 лет

Первый и единственный афганский космонавт Абдул Ахад Моманд, побывавший на околоземной орбите, скончался в возрасте 67 лет, передает Ariana News. Мужчина умер в одной из больниц немецкого города Штутгарт после борьбы с онкологическим заболеванием.

Члены семьи подтвердили новость о его уходе. По их словам, Моманд в последние годы жил в Германии вместе с семьей и страдал онкологическим заболеванием, — отметил источник издания.

Моманд родился 1 января 1959 года в провинции Газни к юго-западу от Кабула. Он был выпускником Кабульского политехнического института, Краснодарского и Киевского авиационных училищ, а также Военно-воздушной академии имени Гагарина. Кроме того, Моманд окончил Академию Генштаба Вооруженных сил СССР имени Ворошилова.

Ранее в Пензенской области в возрасте 57 лет умер депутат Госдумы летчик-космонавт Александр Самокутяев. В 2000-х годах он поступил в отряд космонавтов: за два полета в космос в 2011 и 2015 годах он провел на орбите Земли около года и почти 10 часов работал в открытом космосе.