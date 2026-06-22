В Польше призвали не закрывать глаза на одну жуткую особенность Украины

В Польше призвали не закрывать глаза на одну жуткую особенность Украины Генерал Коморницкий призвал Польшу не игнорировать идеологию Бандеры на Украине

Польше не стоит закрывать глаза на распространение идеологии националиста Степана Бандеры на Украине, заявил бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью Interia.pl. Он отметил, что Киев «перехватывает инициативу в политической и стратегической сфере».

[Польше] не следует закрывать глаза на строительство фундамента политической системы Украины, [основанного] на идеологии Бандеры, — уточнил Коморницкий.

По словам военного, решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименования имени «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не стало случайностью. Он отметил, что политик лично участвовал в этом действии.

Ранее министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак возмутилась тому факту, что президент Украины решил вернуть польский орден Белого орла обычной почтой. По ее словам, таким образом политик «добавляет оскорбление к оскорблению».

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Глава польского государства подчеркнул, что высшая награда предполагает не только заслуги перед страной, но и уважение к ценностям общества государства.