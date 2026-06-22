Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 10:53

В Польше призвали не закрывать глаза на одну жуткую особенность Украины

Генерал Коморницкий призвал Польшу не игнорировать идеологию Бандеры на Украине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Польше не стоит закрывать глаза на распространение идеологии националиста Степана Бандеры на Украине, заявил бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью Interia.pl. Он отметил, что Киев «перехватывает инициативу в политической и стратегической сфере».

[Польше] не следует закрывать глаза на строительство фундамента политической системы Украины, [основанного] на идеологии Бандеры, — уточнил Коморницкий.

По словам военного, решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименования имени «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не стало случайностью. Он отметил, что политик лично участвовал в этом действии.

Ранее министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак возмутилась тому факту, что президент Украины решил вернуть польский орден Белого орла обычной почтой. По ее словам, таким образом политик «добавляет оскорбление к оскорблению».

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Глава польского государства подчеркнул, что высшая награда предполагает не только заслуги перед страной, но и уважение к ценностям общества государства.

Европа
Польша
Украина
УПА
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат ответил, как сделать жизнь в приграничье более безопасной
Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе
Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ
Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы
Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши
В Петербурге двое мужчин с оружием ворвались к бизнесмену
Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии
Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь
Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения
Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья
Стармер объявил об отставке
Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»
Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд
Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Собянин раскрыл, сколько БПЛА ВСУ сбили за сутки на подлете к Москве
Невролог назвал неочевидную причину головных болей
Россиянин напал на полицейских с бензопилой
Жители российского региона почувствовали сильное землетрясение
Мать оставила младенца под палящим солнцем ради пикника со спиртным
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.