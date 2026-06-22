«Оскорбление к оскорблению»: Польша нашла еще повод для обиды на Зеленского В канцелярии президента Польши возмутились возврату ордена Белого орла почтой

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак в соцсети X возмутилась тому факту, что президент Украины Владимир Зеленский решил вернуть польский орден Белого орла обычной почтой. По ее словам, таким образом политик «добавляет оскорбление к оскорблению».

Украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины. <…> [Он] добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее (награду. — NEWS.ru) почтовой службой, — посетовала Енджак.

Чиновница также ответила на критику о том, что этот орден есть у диктатора Бенито Муссолини и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, но при этом не у Зеленского. Она обратила внимание, что Муссолини уже нет в живых, а Шредер не совершал действий, оскорбительных для поляков. Кроме того, подчеркнула Енджак, во время его канцлерства в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру и не называли воинские части в честь «героев СС».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды государства. Решение принято после героизации на Украине УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Глава польского государства подчеркнул, что награда предполагает не только заслуги перед страной, но и уважение к ценностям польского общества.