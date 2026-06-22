Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 10:34

«Оскорбление к оскорблению»: Польша нашла еще повод для обиды на Зеленского

В канцелярии президента Польши возмутились возврату ордена Белого орла почтой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак в соцсети X возмутилась тому факту, что президент Украины Владимир Зеленский решил вернуть польский орден Белого орла обычной почтой. По ее словам, таким образом политик «добавляет оскорбление к оскорблению».

Украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины. <…> [Он] добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее (награду. — NEWS.ru) почтовой службой, — посетовала Енджак.

Чиновница также ответила на критику о том, что этот орден есть у диктатора Бенито Муссолини и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, но при этом не у Зеленского. Она обратила внимание, что Муссолини уже нет в живых, а Шредер не совершал действий, оскорбительных для поляков. Кроме того, подчеркнула Енджак, во время его канцлерства в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру и не называли воинские части в честь «героев СС».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды государства. Решение принято после героизации на Украине УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Глава польского государства подчеркнул, что награда предполагает не только заслуги перед страной, но и уважение к ценностям польского общества.

Европа
Польша
Украина
Владимир Зеленский
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе
Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ
Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы
Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши
В Петербурге двое мужчин с оружием ворвались к бизнесмену
Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии
Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь
Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения
Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья
Стармер объявил об отставке
Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»
Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд
Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Собянин раскрыл, сколько БПЛА ВСУ сбили за сутки на подлете к Москве
Невролог назвал неочевидную причину головных болей
Россиянин напал на полицейских с бензопилой
Жители российского региона почувствовали сильное землетрясение
Мать оставила младенца под палящим солнцем ради пикника со спиртным
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
Хинштейн сообщил о возбуждении дела против главы «Курской фармации»
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.