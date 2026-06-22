В России могут отказаться от анонимности для детей в соцсетях

В России могут отказаться от анонимности для детей в соцсетях Аналитик Григориади: Россия может ввести верификацию детей в соцсетях

Россия может в ближайшие годы ввести обязательную возрастную верификацию пользователей соцсетей, аналогичную уже принимаемым в ряде стран мира, написал в колонке для ТАСС эксперт Института экономики роста Дмитрий Григориади. По его мнению, необходимые технические и правовые механизмы в стране уже практически готовы.

Я полагаю, что в ближайшие годы мы увидим в России адаптацию схожих механизмов — вероятнее всего, именно через обязательную паспортную верификацию пользователей. Эпоха «детей в интернете» заканчивается на наших глазах, и это хорошо — «давно пора», как говорят, — написал эксперт.

Специалист отмечает, что глобальный переход к ограничению детской анонимности уже набирает обороты. В отличие от Великобритании и Австралии, где массовая проверка возраста вызывает технические трудности, российская платформа ЕСИА уже функционирует как надежный инструмент подтверждения личности. Для введения юридического требования о подключении всех соцсетей к этой системе потребуется лишь принятие одного федерального закона, заключает эксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. По его словам, современные технологии все больше влияют на жизнь подростков, и это решение направлено на защиту их от чрезмерного воздействия цифрового мира.