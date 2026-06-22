Мужчина женился через три дня после знакомства с невестой и горько пожалел

Мужчина женился через три дня после знакомства с невестой и горько пожалел Китаец женился спустя три дня после знакомства и резко захотел развестись

Житель Китая женился на девушке спустя три дня после знакомства, однако быстро пожалел об этом, передает South China Morning Post. Мужчина нашел невесту через брачное агентство. Однако брак продержался около девяти дней.

По информации журналистов, сваха утверждала, что у девушки не было долгов, судимостей и серьезных заболеваний. Свадьбу сыграли через три дня — до бракосочетания жених видел избранницу по видеосвязи и общался с ней пять минут. Семья мужчины заплатила свахе за услуги 160 тыс. юаней (1,7 млн рублей), еще 100 тыс. юаней (более миллиона рублей) пришлось потратить на традиционный выкуп.

После свадьбы выяснилось, что кредитная история девушки нечиста. Кроме того, оказалось, что супруга страдает от повышенного уровня печеночных ферментов и избыточного веса. В итоге китаец захотел развестись, избранница подала на него в суд. Мужчина также начал судебный процесс против брачного агентства.

Ранее сообщалось, что россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в пригород Бангкока и бесследно исчез. Уточняется, что 33-летний Максим отправился к ней вечером 8 июня, все его вещи остались в комнате в Паттайе.