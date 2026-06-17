Россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в пригород Бангкока и исчез Россиянин уехал к бывшей девушке в пригород Бангкока и пропал

Россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в пригород Бангкока и бесследно исчез, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, 33-летний Максим не выходит на связь уже неделю. Все его вещи остались в комнате в Паттайе.

Мужчина работал в кафе в Паттайе и каждые выходные ездил в район Нонтхабури к своей бывшей девушке. Несмотря на расставание, он продолжал помогать ей и постоянно навещал. По словам друзей пропавшего, девушка страдает игровой зависимостью, она часто занимала деньги и общалась с сомнительными личностями. Максим отправился к ней вечером 8 июня на автобусе из Паттайи и пропал.

Ранее сообщалось, что программа бесплатной реабилитации для людей с игровой зависимостью начнет действовать в России с 1 сентября. Лудоманы смогут претендовать на лечение в государственных наркодиспансерах и психиатрических клиниках по месту жительства по аналогии с нарко- и алкозависимыми. После выписки лудоманам обещают оказывать всестороннюю поддержку, в том числе в вопросах трудоустройства.