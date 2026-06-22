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22 июня 2026 в 10:37

Форум недвижимости «Движение» объединил свыше 5 тыс. участников

Фото: Пресс-служба форума недвижимости «Движение»
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Форум недвижимости «Движение» в 2026 году объединил 5260 участников из 544 компаний. География мероприятия в этот раз охватила 178 городов и восемь стран. В рамках деловой программы выделили два кластера — для девелоперов и для риелторов. В фокусе внимания первых оказались инструменты роста продаж, а также новые форматы клиентского сервиса.

Основу деловой программы девелоперского кластера задали две крупные сессии — «Барометр отрасли» и главное пленарное заседание, состоявшееся 18 июня. Всего на форуме выступил 318 спикеров, а деловая и неформальная часть включала более 350 событий, которые проходили на 20 площадках курорта «Роза Хутор».

В рамках форума вручили премию Urban, а медиа о недвижимости «Движение.ру» совместно с командой Urban представили рейтинг агентств, основанный на народном голосовании и экспертной оценке. Победителей определили в четырех категориях в зависимости от размера штата: «ДВ МЕТРИЯ» (до 100 сотрудников), СР «ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ»» (от 101 до 1 тыс.), «Этажи» (свыше 1 тыс.) и «Whitewill» (сегмент элитного жилья).

Выставочный павильон ЭКСПО занял более 3 тыс. квадратных метров, где 71 компания представила свои технологии и решения. За четыре дня работы форума было заключено 24 партнерских соглашения.

Форум «Движение» прошел с 16 по 19 июня в Сочи — его основной площадкой на два дня стала ледовая арена «Роза Хутор». В ней разместили сцену и выставочную зону со стендами партнеров. В программу вошли не только дискуссии, сессии и круглый стол, но и мастер-классы, а также лекции.

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