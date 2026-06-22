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22 июня 2026 в 11:48

Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе

ФСБ и Росгвардия пресекли работу кол-центра криптомошенников в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники ФСБ и Росгвардии провели операцию в нескольких точках Санкт-Петербурга, включая офисы и квартиры, где действовала сеть криптомошенников, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Правоохранители пресекли работу двух кол-центров, специализировавшихся на хищении электронных денежных средств у граждан.

Злоумышленники обзванивали потенциальных жертв и под различными предлогами убеждали их перевести криптовалюту на подконтрольные счета, пояснили в ведомствах. В организации участвовали около 30 граждан России и примерно 20 иностранцев, преимущественно студентов, которые были полностью укомплектованы техникой и средствами связи.

В ходе обысков оперативники изъяли оборудование, мобильные телефоны, а также крупные суммы денежных средств, в том числе в криптовалюте, рассказал источник. По факту выявленных нарушений возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело в отношении восьми человек, которым вменяют незаконное использование сим-боксов для мошеннических кол-центров на территории Украины. По версии следствия, они действовали в 2024–2026 годах.

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