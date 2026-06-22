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22 июня 2026 в 12:01

Судьба исторического места с останками Романовых оказалась под вопросом

Mash: место с останками царской семьи под Екатеринбургом могут сделать кладбищем

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Место рядом с Поросенковым логом под Екатеринбургом, где до сих пор покоится часть останков царской семьи Романовых, передали в пользование муниципальному учреждению «Служба городских кладбищ», пишет Telegram-канала Ural Mash. По его информации, активисты опасаются, что участки, где по-прежнему лежат фрагменты тел Николая II, его жены, сына и четырех дочерей, застроят новым закрытым кладбищем.

Как рассказал каналу глава фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин, на территории уже начали вырубать лес, и техника движется в сторону предполагаемой могилы Романовых. Общественники пытаются расширить охранную зону лога и создать историко-культурный заповедник, чтобы сохранить захоронение. В мэрии изданию заявили, что на территорию мемориала никто не покушается.

Члены царской семьи были убиты 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале бывшего дома инженера Николая Ипатьева. Спустя 73 года часть их останков была извлечена из заброшенной шахты в Поросенковом логу на месте старого рудника близ уральской столицы. 17 июля 1998 года они были торжественно погребены в усыпальнице дома Романовых в Петропавловском соборе.

Ранее сообщалось, что в Инженерном замке Санкт-Петербурга собираются провести реставрацию покоев императора Павла I и Марии Федоровны. На эти работы потребуется около 384 млн рублей.

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Екатеринбург
царская семья
династия Романовых
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