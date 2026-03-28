Володин провел встречу с вернувшимся в Россию графом Володин встретился с графом Шереметевым и пригласил его в Смоленскую область

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем канале в MAX о встрече с графом Петром Шереметевым, вернувшимся в Россию. Он пригласил его приехать в село Высокое Смоленской области в июле. В настоящее время там продолжаются восстановительные работы бывшей родовой усадьбы.

Встретился с интересным человеком, который принял решение вернуться в Россию, как ему это завещал отец. Речь о действующем главе одного из старейших родов царской России. Графе Петре Петровиче Шереметеве, — сказал Володин.

Он напомнил, что Шереметев родился в Марокко в 1931 году. Он принял российское гражданство более 20 лет назад. За эти годы граф неоднократно посещал родину. Недавно он с женой решил навсегда переехать в Россию.

Ранее стало известно, что в 2025 году Володин направил на благотворительность свыше 61 млн рублей. Значительная часть этих денег пошла на организацию отдыха детей из подшефных учебных заведений, а также на проведение летней школы «Созвездие» в Саратовской области.