Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 09:50

Володин провел встречу с вернувшимся в Россию графом

Володин встретился с графом Шереметевым и пригласил его в Смоленскую область

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем канале в MAX о встрече с графом Петром Шереметевым, вернувшимся в Россию. Он пригласил его приехать в село Высокое Смоленской области в июле. В настоящее время там продолжаются восстановительные работы бывшей родовой усадьбы.

Встретился с интересным человеком, который принял решение вернуться в Россию, как ему это завещал отец. Речь о действующем главе одного из старейших родов царской России. Графе Петре Петровиче Шереметеве, — сказал Володин.

Он напомнил, что Шереметев родился в Марокко в 1931 году. Он принял российское гражданство более 20 лет назад. За эти годы граф неоднократно посещал родину. Недавно он с женой решил навсегда переехать в Россию.

Ранее стало известно, что в 2025 году Володин направил на благотворительность свыше 61 млн рублей. Значительная часть этих денег пошла на организацию отдыха детей из подшефных учебных заведений, а также на проведение летней школы «Созвездие» в Саратовской области.

Госдума
Вячеслав Володин
депутаты
Смоленская область
царская семья
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.