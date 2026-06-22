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22 июня 2026 в 12:02

Появились новые подробности дела о нападении на ТЦ в Краснодаре

Напавшему на торговый центр в Краснодаре предъявили обвинение

Фото: max.ru/kubansledcom
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Обвинение в убийстве и покушении на убийство предъявлено молодому человеку после нападения в торговом центре, передает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю. По данным ведомства, следствие ходатайствует перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 19-летнему молодому человеку в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что напавший с мачете на посетителей торгового центра West Mall проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Как уточнили в частной охранной организации «Асгард», сотрудники которой обеспечивают безопасность в ТЦ, оружие нападавший пронес в рюкзаке или в куртке.

Также криминалист Михаил Игнатов заявил, что нападавший мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По его словам, триггером для совершенного преступления мог быть сильный стресс.

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Краснодарский край
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торговые центры
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