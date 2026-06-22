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22 июня 2026 в 11:47

Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши

Политолог Перенджиев: ссора Зеленского и Навроцкого может быть постановочной

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Ссора президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого может оказаться заранее спланированной постановкой, направленной на создание видимости раздора между союзниками, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Киев продолжает беспрекословно выполнять указания Варшавы, особенно в вопросах агрессивной риторики в отношении Минска.

Вообще президент Украины чувствует себя каким-то королем, которому все можно. Он не боится ссориться со своими соседями, которые всячески поддерживают его. Я пока не верю в эти перепалки Зеленского и Навроцкого. Только если будет прекращено снабжение Украины, тогда я скажу, что это действительно серьезное разногласие. С другой стороны Польша направляет агрессивные действия Зеленского против белорусского лидера [Александра Лукашенко]. Очень странно получается. То есть, с одной стороны, Киев и Варшава изображают ссору, а с другой стороны Зеленский выполняет указания поляков. Все эти перепалки могут иметь публичный и наигранный характер, — сказал Перенджиев.

Ранее Навроцкий отозвал орден Белого орла у Зеленского после того, как подразделение ВСУ получило название украинских националистов. Глава Польши объяснил это решение тем, что «болевой порог» Варшавы был превышен.

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