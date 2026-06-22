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22 июня 2026 в 11:55

Депутат ответил, как сделать жизнь в приграничье более безопасной

Депутат Иванов предложил отменить массовые мероприятия в приграничных регионах

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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В приграничных регионах России следует запретить проведение массовых мероприятий, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, в условиях напряженной ситуации скопление людей в одном месте может быть опасным.

Обстановка в приграничных с Украиной регионах с каждым днем становится все более напряженной. Враг атакует транспортную инфраструктуру, энергообъекты, гражданские поезда и паромы. В этих условиях собирать тысячи людей на праздники, фестивали и концерты — значит, сознательно подвергать их смертельной опасности. В Брянской области уже объявляли дни траура и отменяли развлекательные мероприятия после трагедий. Я призываю глав регионов, МЧС и Министерство обороны срочно пересмотреть планы всех массовых мероприятий: от фестивалей до спортивных состязаний. Если событие нельзя перенести или провести в дистанционном формате, его нужно отменить, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что в приграничных районах сейчас время не для торжеств, а для молитвы, труда и обеспечения безопасности граждан. По словам депутата, ни один фейерверк или концерт не может сравниться по значимости с жизнью человека.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за ночь 22 июня силы ПВО уничтожили и перехватили 301 украинский беспилотник над территорией страны. По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями.

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