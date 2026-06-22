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22 июня 2026 в 13:02

Стало известно, чем недовольны россияне в размещении жилых кварталов

Девелопер Винер: россиянам не нравятся проезжающие через жилые кварталы машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жители России чаще всего выражают недовольство из-за проезжающих через жилые кварталы автомобилей, заявил NEWS.ru совладелец и сооснователь Группы Родина Антон Винер. По его словам, около 18% опрошенных считают проблемой отсутствие зон отдыха для пожилых людей.

Во многих российских семьях под одной крышей проживают представители нескольких поколений: от детей до пожилых родственников. Поэтому сегодня запрос на многофункциональную жилую среду, отвечающую потребностям людей разных возрастов, становится одним из ключевых факторов при выборе жилья. Россияне чаще всего недовольны возможностью проезда автомобилей через жилые кварталы — такой ответ дали 40%. На втором месте оказалось отсутствие мест для спокойного отдыха пожилых людей (18%). Шум от детских площадок и барбекю-зон набрал по 14%, — поделился Винер.

Он подчеркнул, что примерно 80% опрошенных считают необходимым обеспечить баланс между активными и спокойными зонами во дворах. По словам эксперта, среди ключевых факторов, влияющих на комфорт придомой территории, респонденты выделили наличие инфраструктуры для родителей с маленькими детьми (62%), огражденные дворы без автомобилей (56%) и большие игровые и спортивные площадки (52%).

Четкое зонирование придомовой территории очень важно для комфортной жизни. Если раньше двор воспринимался как место с детской площадкой, то сегодня это общественное пространство с множеством сценариев использования. К примеру, в одном из жилых кластеров мы спроектировали тематические маршруты не только для спортсменов и детей, но и для старшего поколения: лавочки, беседки для отдыха и прогулочные тропинки в приватном парке. На территории 9 тыс. кв. м найдется место для всех: здесь разместится и сад для медитаций, и зоны для спорта, и летний коворкинг, — заключил Винер.

Ранее глава отдела маркетинга Никита Петюшин заявил, 67% россиян жалуются на уличный шум ночью, когда окна открыты. По его словам, примерно треть респондентов испытывают дискомфорт из-за насекомых.

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