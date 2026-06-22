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22 июня 2026 в 14:04

Военный эксперт ответил, каким оружием ВСУ могли атаковать Воронеж

Военэксперт Сивков: ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами «Фламинго»

Крылатая ракета «Фламинго» Крылатая ракета «Фламинго» Фото: КБ «Луч»
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Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Воронежу с использованием ракет «Фламинго», заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его мнению, остановить украинские атаки на регионы России можно лишь путем полного разгрома ВСУ.

[ВСУ] могли запустить [по Воронежу] и беспилотники оперативного радиуса действия, и ракеты FP-5, так называемые «Фламинго». Это могли быть дроны «Лютый». Дело заключается в том, что сейчас надо решать радикально этот вопрос. И сделать это можно единственным реальным способом: решительный разгром ВСУ путем проведения стратегической наступательной операции, — прокомментировал Сивков.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru добавил, что Воронеж мог пострадать от БПЛА западной сборки. Он предположил, что ВСУ организовали атаку с территории Украины.

Я полагаю, что [ВСУ] атаковали [Воронеж] ракетами и дронами украинского и западного производства. Запускают их все-таки с территории Украины, — отметил Матвийчук.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО сбили несколько высокоскоростных целей в небе над регионом. По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали трое человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

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