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22 июня 2026 в 14:04

Захарова раскритиковала полицию за рубежом из-за проукраинских активистов

Захарова: полиция за рубежом покрывает агрессивных проукраинских активистов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Местные правоохранительные органы за рубежом вместо охраны российских дипломатических миссий потворствуют агрессивным проукраинским активистам, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости. По ее словам, обстановка вокруг посольств и консульств РФ вызывает серьезные опасения.

Дипломат отметила, что после начала специальной военной операции Запад взял курс на оголтелую русофобию, а появление в странах Европы и Северной Америки миллионов украинских мигрантов лишь осложнило ситуацию в сфере безопасности. В МИД регулярно фиксируют провокационные акции сторонников киевского режима вблизи российских загранучреждений, подчеркнула Захарова.

В ряде государств заметно ухудшились отношения с местными правоохранительными органами, которые зачастую вместо выполнения своих обязанностей по охране диппредставительств потворствуют агрессивным проукраинским «активистам», — сказала она.

Ранее представитель МИД России заявила, что сатирическое стихотворение Самуила Маршака «Вся Европа», написанное на 37-й день Великой Отечественной войны, осталось актуальным и в наши дни. Захарова отметила, что спустя 85 лет с начала войны стихотворение читается так, будто написано вчера.

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