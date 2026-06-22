Захарова напомнила о пророческом стихотворении Маршака о Европе Захарова: стихотворение Маршака «Вся Европа» осталось актуальным в наши дни

Сатирическое стихотворение Самуила Маршака «Вся Европа», написанное на 37-й день Великой Отечественной войны, осталось актуальным и в наши дни, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав произведение в своем Telegram-канале. Она отметила, что спустя 85 лет с начала войны стихотворение читается так, будто написано вчера.

Восемьдесят пять лет спустя стихотворение Маршака читается так, будто написано вчера. «Вся Европа» снова собирается — медленнее, чем хотелось бы организаторам, и ровно с тем же результатом, — написала Захарова.

Дипломат обратила внимание, что каждая строчка Маршака посвящена конкретным историческим фигурам. «Опереточный испанец» — это «Голубая дивизия» генерала Муньоса Грандеса, а «подручный Дорио» — бывший коммунист Жак Дорио, создавший легион французских добровольцев против большевизма.

Захарова также сравнила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас с германскими чиновниками времен Великой Отечественной — Риббентропом и Геббельсом. Схема та же, подчеркнула она, — собирают «всю Европу» и «получают то, что получают».

Ранее Захарова прокомментировала звучащие в Европе предложения запретить въезд всем россиянам, проходившим службу в ВС РФ после начала СВО. По мнению дипломата, такие инициативы выглядят «параноидально».