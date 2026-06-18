«Параноидальные предложения»: Захарова разнесла антироссийские меры ЕС

Страны Евросоюза уже не знают, что еще придумать, вводя запрет на въезд для российских граждан, служивших в Вооруженных силах РФ после начала специальной военной операции, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время брифинга дипломат отметила, что дело дошло до откровенно параноидальных идей.

Дело дошло уже до откровенно параноидальных предложений о распространении санкционного запрета на въезд в ЕС на всех граждан России, проходивших службу в ВС РФ после начала СВО. Уже они не знают, что придумать. Вот в этом проблема, — заявила Захарова.

Ранее представитель МИД России заявила, что РФ даст жесткий ответ на последние санкции Евросоюза. Она отметила, что вопрос ответных мер поднимался уже неоднократно. По словам дипломата, заявления о заботе о судьбах мира, продовольственной и энергетической безопасности противоречат вводимым санкциям.

Кроме того, Захарова заявила, что слова главы евродипломатии Каи Каллас о якобы обучении Китаем российских военных для участия в украинском конфликте являются абсурдными и лживыми. Она сообщила, что Москва осуждает попытки Брюсселя вбить клин в отношения с Пекином и отвергает политику Запада, направленную на создание препятствий для сотрудничества независимых государств.