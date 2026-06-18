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18 июня 2026 в 15:59

Захарова пообещала жесткий ответ на последние санкции Евросоюза

МИД РФ: Россия даст жесткий ответ на последние санкции Евросоюза

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия даст жесткий ответ на последние санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь об этом заводилась неоднократно.

Они [в Евросоюзе] не замечают, насколько неэффективны и, мне кажется, саморазоблачительны для них все эти меры санкционного давления, почему-то они не понимают, что они наносят вред и себе, а себе в первую очередь, и миру. <...> Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ, — сказала она.

Она отметила, что заявления о заботе о судьбах мира, продовольственной и энергетической безопасности противоречат вводимым санкциям, которые направлены не только против России, россиян и российских компаний. Теперь, по словам Захаровой, они направлены и против представителей других стран.

Ранее в МИД РФ заявили, что практика расширения российского стоп-листа в отношении граждан недружественных государств, ведущих антироссийскую деятельность, будет продолжена. Так в ведомстве прокомментировали дальнейшие меры в ответ на действия западных стран.

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