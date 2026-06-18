Захарова пообещала жесткий ответ на последние санкции Евросоюза

Россия даст жесткий ответ на последние санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь об этом заводилась неоднократно.

Они [в Евросоюзе] не замечают, насколько неэффективны и, мне кажется, саморазоблачительны для них все эти меры санкционного давления, почему-то они не понимают, что они наносят вред и себе, а себе в первую очередь, и миру. <...> Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ, — сказала она.

Она отметила, что заявления о заботе о судьбах мира, продовольственной и энергетической безопасности противоречат вводимым санкциям, которые направлены не только против России, россиян и российских компаний. Теперь, по словам Захаровой, они направлены и против представителей других стран.

Ранее в МИД РФ заявили, что практика расширения российского стоп-листа в отношении граждан недружественных государств, ведущих антироссийскую деятельность, будет продолжена. Так в ведомстве прокомментировали дальнейшие меры в ответ на действия западных стран.