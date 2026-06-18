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18 июня 2026 в 15:56

«Не должно быть сомнений»: Захарова пригрозила НАТО разрушительным ответом

Захарова: Москва жестко ответит НАТО на любую попытку атаковать Россию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Москва даст разрушительный ответ, если какая-либо из стран НАТО решит атаковать любой российский регион, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Альянс может в этом даже не сомневаться.

В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным, — подчеркнула дипломат.

Ранее министр войны США Пит Хегсет призвал трансформировать Североатлантический альянс в формат «НАТО 3.0» с более жесткой позицией. По его словам, НАТО должна вновь стать полноценным военным блоком, способным самостоятельно обеспечивать безопасность Европейского континента.

До этого генсек Альянса Марк Рютте заявил, что НАТО осведомлена о попытках Евросоюза наладить дипломатический контакт с Россией, однако никакого участия в этом процессе не принимает. Он уточнил, что дискуссия на эту тему внутри ЕС ведется и он это полностью понимает и уважает.

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