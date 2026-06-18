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18 июня 2026 в 11:36

Хегсет потребовал перейти к «жесткому НАТО 3.0»

Хегсет призвал НАТО вернуться к роли настоящего военного блока с жесткой линией

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Министр войны США Пит Хегсет перед началом встречи глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе призвал трансформировать блок в формат «НАТО 3.0» с более жесткой позицией, сообщает Associated Press. По его словам, Североатлантический альянс должен вновь стать полноценным военным блоком, способным самостоятельно обеспечивать безопасность европейского континента.

Глава Пентагона подчеркнул, что обновленная концепция подразумевает возврат к реальным оборонительным возможностям и усиление роли НАТО в сдерживании потенциальных угроз. Он отметил, что Альянсу необходимо сместить акцент на конвенциональную оборону Европы, взяв на себя ведущую роль в этом направлении. Хегсет добавил, что совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом уже ведется проработка элементов новой стратегии.

Ранее Рютте на полях встречи министров обороны Альянса подтвердил, что сокращение численности войск США в Европе начнется без промедления. Он выразил надежду, что в случае вооруженного конфликта и активации пятой статьи Вашингтон предоставит европейским союзникам всю возможную помощь.

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