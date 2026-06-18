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18 июня 2026 в 09:45

В НАТО раскрыли детали сокращения войск США в Европе

Рютте: сокращение войск США в Европе начнется немедленно

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press
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Сокращение численности американских войск в Европе начнется без промедления, подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях встречи министров обороны Альянса. Он выразил надежду, что в случае вооруженного конфликта и активации пятой статьи Вашингтон предоставит европейским союзникам всю возможную помощь, сообщает ТАСС.

Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита «Группы семи» во Франции], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно, — заявил Рютте.

Ранее генсек Альянса заявил, что НАТО осведомлена о попытках Евросоюза наладить дипломатический контакт с Россией, однако никакого участия в этом процессе не принимает. По его словам, дискуссия на эту тему внутри ЕС ведется и он это полностью понимает и уважает. Рютте подчеркнул, что внимательно следит за развитием ситуации.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО проигнорировал позицию президента США Дональда Трампа, который считает вступление Украины в Альянс неприемлемым. По его словам, во время визита в Киев генсек фактически пренебрег американской точкой зрения.

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Марк Рютте
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