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18 июня 2026 в 17:07

«Считаем абсурдными»: Захарова ответила на слова Каллас о Китае и России

Захарова назвала лживыми слова Каллас о помощи Китая России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о якобы обучении Китаем российских военных для участия в украинском конфликте абсурдны и лживы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Москва также осудила попытки Брюсселя вбить клин в отношения с Пекином и отвергла политику Запада, направленную на создание препятствий для сотрудничества независимых государств, передает корреспондент NEWS.ru.

Если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми. <…> Мы осуждаем подобные попытки с помощью упомянутых информационных провокаций вбить клин в дружбу между нашими народами, — сказала Захарова.

По словам дипломата, политика Запада уже не маскируется под сложные геополитические концепции. Она сводится к банальному созданию препятствий для взаимодействия государств, не входящих в ЕС и строящих свои отношения на принципах самостоятельности, взаимного уважения и выгоды.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал включить Каллас в перечень террористов и экстремистов за идею внести участников СВО в черный список на территории европейских стран. Он уточнил, что подобные инициативы имеют нацистский оттенок.

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Мария Захарова
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Кая Каллас
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