Россиян предложили освободить от налога при продаже реновационного жилья Разворотнева поддержала расширение налоговой льготы на жилье по реновации

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева поддержала предложение Минфина расширить налоговую льготу на реновационное жилье для жителей всех регионов. В разговоре с «Парламентской газетой» она обратила внимание, что Конституционный суд уже признал норму, устанавливающую особые преференции для москвичей, не соответствующей законодательству.

Действительно, ранее особый порядок расчета срока владения для освобождения от налога при продаже жилья, полученного в рамках программы реновации в Москве, действовал только для жителей столицы. Правительство в данном случае по итогам решения Конституционного суда подготовит законопроект, и депутаты его с радостью поддержат, — заявила Разворотнева.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею освобождения многодетных семей, проживающих на Дальнем Востоке, от уплаты налога на единственное жилье. Глава государства заверил, что правительство России проработает данный вопрос.