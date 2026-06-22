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22 июня 2026 в 14:23

Собака схватила ребенка за лицо и оставила дыру в бюджете хозяина

Девочке из Томска выплатят 150 тыс. рублей после укуса агрессивного пса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Прокуратура Ленинского района Томска добилась компенсации морального вреда для шестилетней девочки, пострадавшей от нападения агрессивной собаки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, суд удовлетворил требования прокурора на сумму 150 тыс. рублей.

Установлено, что в марте 2026 года во дворе одного из домов по Кольцевому проезду ребенка за лицо укусила беспривязная соседская собака. Из-за случившегося девочка испытала физическую боль и моральные страдания, ей наложили швы и провели курс антирабической вакцинации, — сообщили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело после того, как девочка 2023 года рождения сбежала из детского сада и была искусана бродячими собаками в парке. Пострадавшего ребенка направили в областную детскую клиническую больницу Астрахани.

До этого две домашние собаки напали на шестилетнюю девочку в севастопольском сквере на улице Николая Музыки. Хозяин животных находился в состоянии алкогольного опьянения и выгуливал их без поводков и намордников.

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