Собака схватила ребенка за лицо и оставила дыру в бюджете хозяина

Собака схватила ребенка за лицо и оставила дыру в бюджете хозяина Девочке из Томска выплатят 150 тыс. рублей после укуса агрессивного пса

Прокуратура Ленинского района Томска добилась компенсации морального вреда для шестилетней девочки, пострадавшей от нападения агрессивной собаки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, суд удовлетворил требования прокурора на сумму 150 тыс. рублей.

Установлено, что в марте 2026 года во дворе одного из домов по Кольцевому проезду ребенка за лицо укусила беспривязная соседская собака. Из-за случившегося девочка испытала физическую боль и моральные страдания, ей наложили швы и провели курс антирабической вакцинации, — сообщили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело после того, как девочка 2023 года рождения сбежала из детского сада и была искусана бродячими собаками в парке. Пострадавшего ребенка направили в областную детскую клиническую больницу Астрахани.

До этого две домашние собаки напали на шестилетнюю девочку в севастопольском сквере на улице Николая Музыки. Хозяин животных находился в состоянии алкогольного опьянения и выгуливал их без поводков и намордников.