Диетолог ответила, кому категорически нельзя употреблять яйца Диетолог Дианова: людям с камнями в почках категорически нельзя употреблять яйца

Людям с камнями в почках и проблемами с желчным пузырем категорически нельзя употреблять яйца, предупредила в беседе с «Радио 1» диетолог Нурия Дианова. Она напомнила, что яичный желток — сильнейший желчегонный стимулятор.

Если у людей есть проблемы с желчным пузырем разного генеза, либо у них удаленный желчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад и боли. Такое же с людьми, у которых камни в почках, — подчеркнула Дианова.

При этом, по ее словам, сами по себе яйца очень полезны для остальных людей. Этот продукт — отличный источник белка, полезных жиров, лецитина и витаминов А, D, Е, отметила врач. Она посоветовала сочетать его с овощами и цельнозерновым хлебом.

Ранее Дианова заявила, что злоупотребление клубникой, черешней и другими ягодами чревато вздутием и тяжестью в желудке. По ее словам, эти продукты содержат фруктозу, клетчатку и органические кислоты, которые при избытке вызывают неприятные симптомы.