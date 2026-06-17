Диетолог предупредила о неочевидной опасности летних ягод

Злоупотребление клубникой, черешней и другими ягодами чревато вздутием и тяжестью в желудке, предупредила в беседе с 360.ru диетолог Нурия Дианова. По ее словам, эти продукты содержат фруктозу, клетчатку и органические кислоты, которые при избытке взывают неприятные симптомы. В зону риска входят люди с проблемами ЖКТ.

Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма и ее нельзя превышать. Не надо есть много за один раз. Вот это ключевое, чем все грешат. Надо покупать по 150 г каждый день, если человек живет один. Съесть, а потом через пару дней еще. Вот так и надо проживать сезон, а не покупать сразу килограмм, а потом жаловаться гастроэнтерологу, — высказалась Дианова.

По словам врача, безопасная норма для женщин — 150 граммов ягод или фруктов, для мужчин — максимум 200 граммов. Она рекомендует добавлять к ним немного орехов — так перекус станет сбалансированным. Дианова также напоминает, что в день лучше съедать три порции овощей и не более двух порций фруктов, ягод или сухофруктов.

Ранее нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что клубника, черника и смородина являются самыми полезными летними ягодами. Она отметила, что в клубнике большое содержание витамина С.