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17 июня 2026 в 13:33

Диетолог предупредила о неочевидной опасности летних ягод

Диетолог Дианова: злоупотребление ягодами чревато тяжестью в желудке

Фото: Paul Williams — Funkystock/imageBROKER.com/Global Look Press
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Злоупотребление клубникой, черешней и другими ягодами чревато вздутием и тяжестью в желудке, предупредила в беседе с 360.ru диетолог Нурия Дианова. По ее словам, эти продукты содержат фруктозу, клетчатку и органические кислоты, которые при избытке взывают неприятные симптомы. В зону риска входят люди с проблемами ЖКТ.

Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма и ее нельзя превышать. Не надо есть много за один раз. Вот это ключевое, чем все грешат. Надо покупать по 150 г каждый день, если человек живет один. Съесть, а потом через пару дней еще. Вот так и надо проживать сезон, а не покупать сразу килограмм, а потом жаловаться гастроэнтерологу, — высказалась Дианова.

По словам врача, безопасная норма для женщин — 150 граммов ягод или фруктов, для мужчин — максимум 200 граммов. Она рекомендует добавлять к ним немного орехов — так перекус станет сбалансированным. Дианова также напоминает, что в день лучше съедать три порции овощей и не более двух порций фруктов, ягод или сухофруктов.

Ранее нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что клубника, черника и смородина являются самыми полезными летними ягодами. Она отметила, что в клубнике большое содержание витамина С.

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