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22 июня 2026 в 14:08

Подросток на болотоходе задавил ребенка в российском регионе

В Иркутской области подросток на болотоходе сбил 11-летнюю школьницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Иркутской области подросток на болотоходе сбил 11-летнюю школьницу, пишет Telegram-канал Babr Mash. По его информации, квадроцикл 15-летнему парню купил его отец, разрешив ездить на нем по дорогам общего пользования.

В материале говорится, что авария произошла на пути в поселок Молодежный. Школьница получила тяжелые травмы, в том числе несколько переломов. В отношении отца виновника ДТП возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области на трассе А-215 произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей — Renault и BMW. В результате столкновения погибли пять человек, включая двоих детей. Двое пострадавших были доставлены в больницу.

До этого в Екатеринбурге 15-летний подросток врезался в дерево на автомобиле. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее доставили в больницу с травмой головы. Отмечается, что подросток взял машину без разрешения и ехал по дороге с небезопасной скоростью, в результате чего не справился с управлением.

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