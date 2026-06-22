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22 июня 2026 в 15:11

Сборная Ирана оставила трогательное послание в раздевалке на ЧМ

Сборная Ирана оставила пожелание о мире в раздевалке на ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иранская сборная по футболу после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу оставила послание с пожеланием мира в раздевалке, передает The Telegraph. Отмечается, что команда сыграла вничью со счетом 0:0 с Бельгией на стадионе в Лос-Анджелесе (США).

Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми народами, — гласило послание.

Также в записке значились надписи «#168» и «#Минаб». Они были оставлены в память о погибших учащихся школы для девочек во время атаки США и Израиля на иранский город Минаб.

Ранее сообщалось, что сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью со счетом 2:2 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Голы в матче забили Максимилиано Араухо и Агустин Каноббио за Уругвай, а Кевин Ленини и Элио Варела — за Кабо-Верде.

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