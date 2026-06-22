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22 июня 2026 в 16:31

При взрыве на заводе в Катаре погибли 13 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре погибли 13 человек, еще 66 пострадали, сообщил государственный министр по вопросам энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби. Он уточнил, что инцидент был несчастным случаем, а не диверсией, передает пресс-служба предприятия.

В результате инцидента на заводе в Рас-Лаффане 13 человек погибли и 66 пострадали, — уточнил аль-Кааби.

Ранее Министерство внутренних дел эмирата сообщило, что на одном из заводов к северо-востоку от Дохи, произошел взрыв на одной из основных площадок по производству сжиженного природного газа Катара. Инцидент носил локальный характер, силы гражданской обороны занимались ликвидацией последствий.

До этого автомобиль Kia Soul взорвался в американском Геймвелле после того, как ребенок распылил в салоне средство для чистки клавиатуры. Мальчик, находившийся на заднем сиденье, играл с баллончиком со сжатым воздухом, используемым для удаления пыли с компьютерных клавиатур, и чистил им салон.

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